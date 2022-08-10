السيطرة على الحريق الهائل بمستودع نفط في كوبا

أعلن رجال الإطفاء الكوبيون، اليوم الأربعاء، "السيطرة" على حريق هائل اندلع قبل نحو أسبوع في مستودع للنفط في شرق هافانا أسفر عن مقتل شخص وفقدان 14 آخرين في حصيلة أولية.

وأعلن ألكسندر أفالوس خورخي مساعد رئيس الإطفائيين للصحافيين "يمكن القول إن الحريق تحت السيطرة"، مثنيا على الدعم الذي تلقوه من كل من المكسيك وفنزويلا.

واندلع الحريق، مساء الجمعة، بعدما ضربت صاعقة أحد خزانات النفط في ضاحية ماتنزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة وتقع على مسافة مئة كيلومتر شرق العاصمة هافانا حيث تصاعدت ألسنة النار وسحب الدخان الكثيف.

ثم اتسعت بعد ذلك رقعة الحريق لتصل إلى الخزانات الثلاثة الأخرى والتي تتسع ل52 مليون لتر من الوقود.

وأضاف خورخي "أصبحنا أكثر هدوءا"، مشيرا إلى أنه لم تُخمد بعد كل النيران المنبعثة بسبب كميات النفط الكبيرة.

وقال طيار كان حلق فوق الحريق، صباح اليوم الأربعاء، للتلفزيون الحكومي، إن الحريق في أحد الخزانات "أخمد تقريبا".

وأظهرت صور التقطت من الطائرة التابعة للبحرية المكسيكية أن لهيب النيران في الخزان الثاني أقل درجة مما كان عليه الحال في الأيام السابقة.

غير أن أعمدة الدخان الأسود ما زالت تتصاعد وتحجب الرؤية وتتصاعد من الخزانات الأخرى مع تراجع مستوى ارتفاعها.

وأوضح الطيار "كانت المهمة ناجحة" في إشارة إلى الجهود المبذولة لاحتواء الحريق وعزله عن مجموعة أخرى تتكون من أربعة خزانات ضخمة في المستودع.

وضخت باخرة تابعة للبحرية المكسيكية المياه من مسافة 150 مترا كما حومت خمس مروحيات ورشت الماء بطريقة متواصلة. أخبار ذات صلة اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية حريق في وحدة عسكرية على مشارف موسكو

المصدر: آ ف ب