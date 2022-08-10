سوريا تعلن مقتل قيادي في تنظيم داعش

أورد الإعلام الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن قيادياً في تنظيم داعش الإرهابي فجر نفسه بحزام ناسف، بعد محاصرته من القوات الحكومية السورية في جنوب البلاد.

وأعلن المصدر السوري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تنفيذ "الجهات الأمنية المختصة عملية أمنية نوعية" أدت إلى "مقتل الإرهابي أبو سالم العراقي" في ريف درعا الغربي "بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف".

كان العراقي، وفق المصدر الأمني، الزعيم العسكري للتنظيم المتطرف في جنوب سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العراقي، أمس الثلاثاء، بعد محاصرته من قبل القوات الحكومية ومسلحين محليين. وقال المرصد إنّ القيادي كان يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام 2018، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر. أخبار ذات صلة سوريا.. مرحلة جديدة عنوانها «إعادة الإعمار» ارتفاع كبير لعدد قتلى هجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

المصدر: آ ف ب