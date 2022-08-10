مقتل عناصر من حركة "الشباب" في قصف أميركي

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن الهجوم وقع الثلاثاء قرب مدينة "بلدوين" على مسافة 350 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه، وفق حصيلة أولية "أسفرت الضربة عن مقتل أربعة إرهابيين من حركة الشباب فيما لم يقتل فيها أو يصب مدنيون".

إضافة إلى التحدي الأمني، تواجه الصومال خطر المجاعة الناجمة عن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو بإعادة إنشاء وجود عسكري أميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب الإرهابية، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب سحب غالبية القوات الأميركية. أخبار ذات صلة «دار البر» تُطلق حملة إغاثة عاجلة للصومال قصف أميركي ضد «الشباب» وسط الصومال

المصدر: آ ف ب