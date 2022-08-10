الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل عناصر من حركة "الشباب" في قصف أميركي

آثار قصف أميركي في الصومال (أرشيفية)
10 أغسطس 2022 22:21

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب الإرهابية.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن الهجوم وقع الثلاثاء قرب مدينة "بلدوين" على مسافة 350 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته المتشددة  الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي على جنود صوماليين.
وأفاد البيان أنه، وفق حصيلة أولية "أسفرت الضربة عن مقتل أربعة إرهابيين من حركة الشباب فيما لم يقتل فيها أو يصب مدنيون".
إضافة إلى التحدي الأمني، تواجه الصومال خطر المجاعة الناجمة عن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.
وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو بإعادة إنشاء وجود عسكري أميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب الإرهابية، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب سحب غالبية القوات الأميركية.

أخبار ذات صلة
«دار البر» تُطلق حملة إغاثة عاجلة للصومال
قصف أميركي ضد «الشباب» وسط الصومال
المصدر: آ ف ب
الصومال
قصف صاروخي
حركة الشباب الإرهابية
الولايات المتحدة
أفريكوم
آخر الأخبار
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
عربي ودولي
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
اليوم 12:38
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©