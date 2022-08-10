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سجائر وراء الانفجارات في قاعدة جوية روسية

من موقع التفجيرات
10 أغسطس 2022 22:05

رفض وزير الدفاع الأوكراني التعليق على تورط محتمل لجيشه في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، قائلاً في مؤتمر صحفي الأربعاء في كوبنهاغن إنها كانت ناجمة عن سجائر.

وقال أوليكسي ريزنيكوف الذي يزور الدنمارك لحضور اجتماع مع الدول المانحة لأوكرانيا برعاية الدولة الاسكندنافية وبريطانيا "أعتقد أن الجنود الروس في هذا المطار نسوا قاعدة بسيطة جدًا (الامتناع عن التدخين في أماكن خطرة). هذا كل شيء".

وأدت انفجارات الثلاثاء إلى سقوط قتيل وجرحى في مستودع ذخيرة في موقع مطار عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا التي أوقفت شحنات النفط عبر أوكرانيا.

وأكد الجيش الروسي أنه لم يكن هناك إطلاق نار أو قصف وراء هذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه الجزيرة.

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المصدر: وكالات
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