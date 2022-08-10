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وزير داخلية فرنسا يتحدث عن شبهات حول إضرام الحرائق عمداً
وزير داخلية فرنسا يتحدث عن شبهات حول إضرام الحرائق عمداً
10 أغسطس 2022 21:55
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان إنه سيتم نشر ألف من رجال الإطفاء الإضافيين وتسع طائرات إضافية ومروحيتين لمكافحة الحرائق في جنوب غرب البلاد.
وأضاف دارمانيان لشبكة "بي اف ام تي في" أن فرنسا طلبت المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن السويد وإيطاليا ستقدمان طائرات للسيطرة على الحرائق.
وتابع الوزير أنه يشتبه في أنه تم إضرام الحرائق عن عمد على ساحل المحيط الأطلسي.
وأشار إلى أن المسؤولين عن ذلك سيتعرضون لعقوبات قاسية.
واندلعت حرائق الغابات مجدداً في جنوب غرب فرنسا فيما تمر البلاد بموجة حارة ثالثة وأسوأ جفاف على الإطلاق، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.
وذكرت السلطات المحلية في إقليم جيروند أن نحو ستة آلاف هكتار من الغابات احترقت أمس في الإقليم الواقع حول بوردو، وتم إجلاء الآلاف من منازلهم.
وقالت السلطات في إقليم جيروند في بيان إن "النيران ضارية للغاية"، مضيفة أن الحريق يمتد الآن إلى منطقة لوند المجاورة. ولحقت أضرار بـ15 منزلاً.
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