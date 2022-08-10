بعد زيارة استمرت يوماً.. بلينكن يغادر كينشاسا

غادر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء بعد زيارة استمرت يوما في إطار جولته الإفريقية، على ما ذكرت الرئاسة الكونغولية.
وغادر بلينكن كينشاسا بعد لقائه رئيس الوزراء الكونغولي جان ميشال سما لوكوندي وأعضاء من المجتمع المدني.
وأفادت السفارة الاميركية في كينشاسا "أقلعت طائرته عند الساعة 16,19 (15,19 بتوقيت غرينتش).وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الرجلين "ناقشا أهمية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإجرائها كما هو مخطط في العام 2023".
وأشار بلينكن إلى أن وكالة يو إس إيد "ستجمع 10 ملايين دولار إضافية لتعزيز المشاركة السياسية السلمية والشفافية في الانتخابات، وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي لانتخابات جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 23,75 مليون دولار" وفق البيان.
كما شدد بلينكن على الشراكة الطويلة الأمد والوثيقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديموقراطية في مجال الصحة العالمية، بما في ذلك مكافحة تفشي فيروس إيبولا والإنتاج الغذائي المستدام وفق البيان.
والتقى بلينكن الذي وصل الثلاثاء إلى كينشاسا، الرئيس فيليكس تشيسكيدي في اليوم نفسه ثم عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتندولا.