روسيا ومالي تعربان عن ارتياحهما لمستوى علاقاتهما

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمالي أسيمي جويتا، اليوم الأربعاء، خلال محادثة هاتفية، عن ارتياحهما لمستوى التعاون في مجال السياسة الخارجية بين البلدين.

وقال الكرملين في بيان نقلت وكالة "نوفوستي" مقتطفات منه "أعرب الجانبان عن الارتياح لمستوى التعاون الروسي المالي في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك تنسيق المواقف من خلال الأمم المتحدة".

وأضافت الرئاسة الروسية "بحث الجانبان قضايا تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد وغيرها، وتم التطرق إلى موضوع شحنات الأغذية والأسمدة والوقود الروسي المحتملة إلى مالي. وتم الاتفاق على قيام الوزارات الروسية والمالية ذات الصلة بالعمل على تكثيف التعاون العملي".

وتابع البيان "قدم أسيمي جويتا وصفا تفصيليا للعمليات الجارية في مالي، كما أبلغ عن جهود قيادة البلاد الهادفة إلى استقرار الوضع ومكافحة الجماعات الإرهابية بشكل حاسم". أخبار ذات صلة حريق في وحدة عسكرية على مشارف موسكو مالي: مقتل 42 جندياً في هجوم إرهابي

المصدر: آ ف ب