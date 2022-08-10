الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

استونيا تحتج على انتهاك روسيا مجالها الجوي

مروحية روسية من طراز "مي-8"
10 أغسطس 2022 21:21

احتجت استونيا، اليوم الأربعاء، على موسكو بعد أن قالت إن مروحية روسية انتهكت مجالها الجوي.
وقالت القوات المسلحة الاستونية إن المروحية، وهي من طراز "مي-8"، دخلت المجال الجوي بدون تصريح مساء أمس الثلاثاء 9 أغسطس. 
واستدعت وزارة الخارجية في العاصمة تالين، السفير الروسي بسبب الحادث وقدمت له مذكرة احتجاج.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "استونيا تعتبر أن هذا حادث خطير ومؤسف للغاية وغير مقبول تماما".
وأضاف البيان "أكدنا أن روسيا يجب أن تحترم سيادة وسلامة أراضي الدول والقانون الدولي".
وقال الجيش الاستوني إن هذه هي ثالث مرة تنتهك روسيا فيها المجال الجوي لاستونيا في العام الجاري، بعد خمس حوادث مماثلة العام الماضي بأكمله.
ومثلما حدث في آخر مرة، تم انتهاك المجال الجوي في منطقة "كويدولا"، شمال شرق استونيا، بالقرب من الحدود مع روسيا.
وكانت استونيا قد تقدمت بشكوى عن حادثة مماثلة إلى موسكو في يونيو الماضي.

 

أخبار ذات صلة
حريق في وحدة عسكرية على مشارف موسكو
سجائر وراء الانفجارات في قاعدة جوية روسية
المصدر: د ب أ
مروحية
روسيا
المجال الجوي
استونيا
آخر الأخبار
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
عربي ودولي
اندلاع حريق غابات كبير في جزيرة "ثاسوس" اليونانية
اليوم 12:38
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©