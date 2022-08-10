بعد 10 سنوات.. برلوسكوني يريد العودة للبرلمان

برلوسكوني (الأول من اليمين) إلى جانب قادة الائتلاف اليميني
10 أغسطس 2022 20:27
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني، اليوم الأربعاء، رغبته في العودة إلى البرلمان خلال الانتخابات النيابية المقررة في سبتمبر المقبل بعد أن استبعد منه إثر إدانته بتهرب ضريبي. وقال الملياردير ورجل الإعلام النافذ، والبالغ من العمر 85 عاما لإذاعة "راي" اليوم "أعتقد أنه بنهاية الأمر سأتقدم كمرشح للبرلمان ليفرح كل الناس الذين طلبوا مني ذلك". ويبدو أن حزب برلوسكوني الوسطي اليميني "فورتسا إيطاليا"، والذي ساهم في إسقاط رئيس الوزراء ماريو دراغي الشهر الفائت بسحب دعمه له، مستعد للعودة إلى الحكم من خلال انتخابات نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ المرتقبة في 25 سبتمبر. يشارك الحزب في ائتلاف يميني يضم أيضا حزب "الرابطة" المناهض الهجرة بزعامة ماتيو سالفيني. وحض برلوسكوني الناخبين على التصويت لصالح حزبه كونه الصوت المعتدل في الائتلاف وقال: "كل تصويت إضافي لصالح فورتسا إيطاليا يقوي التوجه الوسطي والمعتدل في الائتلاف". تولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ العام 1990 كما هيمن على الحياة العامة لسنوات عديدة من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية. استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في العام 2019. يعاني من العديد من المشاكل الصحية وبالأخص تلك المرتبطة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد نقله للمستشفى في 2020.