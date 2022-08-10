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روسيا تعلن تدمير أسلحة ألمانية في أوكرانيا

جنود يطلقون صواريخ في منطقة خاركيف
10 أغسطس 2022 20:04

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر أسلحة ألمانية وأميركية خلال غارات جوية جنوبي أوكرانيا.
وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة "تم تدمير عربة قتالية لمجمع المدافع المضادة للطائرات طراز جيبارد، الذي وردته ألمانيا إلى كييف وذلك بالقرب من منطقة نوفوبافليفكا في إقليم ميكولاييف".
تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بما مجموعه 30 قطعة من دبابات الدفاع الجوي طراز "جيبارد"، وذلك كجزء من مساعدات الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا.
وأفادت البيانات الصادرة من وزارة الدفاع الألمانية بأن عدد ما تم إرساله من هذه المدرعات إلى أوكرانيا وصل إلى خمس مدرعات حتى الآن.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الفترة الماضية، بشكل متكرر، تدمير راجمات صواريخ أميركية طراز "هايمارس". 
وأفاد كوناشينكوف بأن ما تم تدميره من هذا السلاح وصل إلى 6 من 16 راجمة أرسلتها واشنطن إلى كييف. غير أن الولايات المتحدة وأوكرانيا نفت صحة هذه الأنباء.

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المصدر: د ب أ
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أسلحة
ألمانيا
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