الكينيون ينتظرون نتائج الانتخابات الرئاسية

ينتظر الكينيون بفارغ الصبر، اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات التي جرت في اليوم السابق لمعرفة من سيكون رئيسهم المقبل: السياسي المخضرم رايلا أودينغا أو نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو.

توجه حوالي 65 بالمئة من 22,1 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس ونواب ومنتخبين محليين وفقًا للمفوضية المستقلة للانتخابات. وتشكل هذه النسبة تراجعا كبيرا عن 78 بالمئة شاركوا في الانتخابات السابقة في 2017.

وعبر أنطوفي كيمبوي (24 عاما)، وهو طالب يعيش في إلدوريت (غرب)، عن أسفه لأن "الناس لم يأتوا (للتصويت) مقارنة بالماضي".

وأكد كل من المرشحين الأوفر حظا بين أربعة متنافسين، أنه سيقبل بنتائج الاقتراع.

لكن البلاد تخشى مع ذلك موجة جديدة من أعمال العنف تلي الانتخابات، بما أنه تم الاعتراض على نتائج كل عمليات الاقتراع التي جرت منذ 2002 في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا ويعتبر نقطة ارتكاز للديموقراطية في المنطقة.

وقد بذل موظفو المفوضية المستقلة للانتخابات جهودا شاقة أمام أعين آلاف المراقبين، لمواصلة العد وتبديد المخاوف من التزوير.

وبحلول الساعة السادسة (03,00 ت غ)، تسلمت أكثر من تسعين بالمئة من استمارات نتائج الانتخابات الرئاسية، وبدا أن المرشحين متعادلان حتى ذلك الوقت.

مع ذلك، قد تستغرق العملية وقتا طويلا قبل إعلان النتائج النهائية. ومنذ مساء الثلاثاء، قالت المفوضية إن على الكينيين التحلي بالصبر.

وقال وافولا تشيبوكاتي، رئيس مفوضية الانتخابات "نعمل بجد لاستكمال" الفرز والتحقق من النتائج "في أقرب وقت ممكن". أخبار ذات صلة الكينيون يصوتون لاختيار رئيس جديد بتوجيهات رئيس الدولة.. صندوق خليفة يقدم 30 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كينيا

المصدر: آ ف ب