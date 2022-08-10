ماسك يبيع أسهماً بشأن معركته مع «تويتر»

تحسّبا لأيّ طارئ في المعركة القضائية المقبلة مع "تويتر"، باع إيلون ماسك في مطلع أغسطس أسهما في شركته للسيارات الكهربائية "تيسلا"، في مقابل 7 مليارات دولار.
وبحسب مستند قدّم للجنة الأوراق المالية، وهي الهيئة الناظمة على الأسواق المالية في الولايات المتحدة، ونُشر على الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة، تخلّى ماسك عن حوالى 7,9 ملايين سهم في "تيسلا" بين الخامس والتاسع من أغسطس.
وأوضح في تغريدة نشرها ليل الثلاثاء الأربعاء أن هدفه كان "تفادي بيع أسهم تيسلا عند حدوث طارئ"، في سياق فرضية يأمل أن تكون "غير مرجّحة" يضطر فيها لشراء "تويتر" ويخسر فيها دعم البعض من شركائه الماليين.
وبنبرة تحدٍّ، طلب ماسك من مدير "تويتر" أن يخوض معه مناظرة علنية حول الحسابات الزائفة على شبكة التواصل الاجتماعي، وهي نقطة جدلية تحجّج بها صاحب المليارات لسحب عرض الشراء الذي قدّمه لـ "تويتر"، أدّت إلى اندلاع معركة قضائية.
وكان إيلون ماسك وقّع في أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر" قبل أن يفسخه بمبادرة منه في يوليو. وتعهّد ماسك بموجب الاتفاق دفع 54,20 دولارا للسهم الواحد في "تويتر".