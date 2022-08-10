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«الصحة العالمية» تزف بشرى سارة بشأن وفيات «كورونا»

«الصحة العالمية» تزف بشرى سارة بشأن وفيات «كورونا»
10 أغسطس 2022 19:46

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها فى جنيف اليوم الاربعاء ان عدد الوفيات الاسبوعية الجديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا قد انخفض خلال الاسبوع الماضى بنسبة تصل الى 9 % مقارنة بالاسبوع السابق حيث تم الابلاغ عن اكثر 14 ألف حالة وفاة وذلك فى الوقت الذى استقر عدد حالات الاصابة حيث تم الابلاغ عن اكثر من 6.9 ملايين حالة اصابة جديدة .

وعلى المستوى العالمى أفاد تقرير المنظمة بان اعداد الحالات المؤكدة للاصابة بفيروس كورونا بلغ حتى 7 أغسطس حوالى 581.8 مليون حالة مع تسجيل حوالى 6.4 مليون حالة وفاة .

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المصدر: وام
فيروس كورونا
كورونا
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الصحة العالمية
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