الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تهريب أكثر من 800 سجين في هجوم بالكونجو الديمقراطية

تهريب أكثر من 800 سجين في هجوم بالكونجو الديمقراطية
10 أغسطس 2022 19:44

قالت السلطات المحلية إن عشرات المهاجمين المسلحين تمكنوا من تهريب أكثر من 800 سجين من سجن بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وأضاف أنتوني موالوشي، المتحدث باسم عمليات الجيش ضد الجماعات المسلحة في إقليم نورث كيفو بجمهورية الكونجو الديمقراطية، إن رجلي شرطة ومدنيا قتلوا وتضرر جزء من السجن جراء حريق اندلع خلال الهجوم الذي وقع على السجن المركزي في مدينة بوتيمبو.
وقال موالوشي للصحفيين "الأعداء كانوا مدججين بالسلاح وبلغ عددهم 80 فردا على الأقل. لقد تمكنوا من اقتحام...السجن وإطلاق سراح جميع السجناء".
وقال مدير السجن برونيل نكاسا لـ«رويترز» في وقت لاحق إن 58 نزيلا فقط من أصل 874 لا يزالون في السجن.

 

أخبار ذات صلة
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
مالي: مقتل 42 جندياً في هجوم إرهابي
المصدر: وكالات
مسلحون
الإرهاب
الكونجو الديموقراطية
آخر الأخبار
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©