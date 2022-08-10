تهريب أكثر من 800 سجين في هجوم بالكونجو الديمقراطية

قالت السلطات المحلية إن عشرات المهاجمين المسلحين تمكنوا من تهريب أكثر من 800 سجين من سجن بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأضاف أنتوني موالوشي، المتحدث باسم عمليات الجيش ضد الجماعات المسلحة في إقليم نورث كيفو بجمهورية الكونجو الديمقراطية، إن رجلي شرطة ومدنيا قتلوا وتضرر جزء من السجن جراء حريق اندلع خلال الهجوم الذي وقع على السجن المركزي في مدينة بوتيمبو.

وقال موالوشي للصحفيين "الأعداء كانوا مدججين بالسلاح وبلغ عددهم 80 فردا على الأقل. لقد تمكنوا من اقتحام...السجن وإطلاق سراح جميع السجناء".

وقال مدير السجن برونيل نكاسا لـ«رويترز» في وقت لاحق إن 58 نزيلا فقط من أصل 874 لا يزالون في السجن.