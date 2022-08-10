ارتفاع كبير لعدد قتلى هجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

أعلنت السلطات المالية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً لحصيلة قتلى هجوم نفذه إرهابيون في مدينة تسيت، الأحد الماضي.

وقالت السلطات إن 42 جندياً مالياً قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة حدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر في منطقة الساحل الأفريقي، وفقا لوثيقة تتضمن أسماء الجنود القتلى.

والحصيلة الجديدة هي الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 نفذها تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحدود الثلاث.

كان الجيش المالي أعلن، أمس الثلاثاء في حصيلة أولية، أن مسلحين قتلوا 17 من جنوده وأربعة مدنيين في هجوم بالقرب من بلدة تيسيت يوم الأحد.

وقال الجيش، في بيان أصدره، في وقت متأخر الاثنين، إن تسعة جنود آخرين فقدوا وتعرضت مركبات ومعدات للتدمير.

وجاء في البيان "في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق فيما بينها ويُعتقد أنها تنظيم داعش".

وقال الجيش إنه قتل سبعة على الأقل من الإرهابيين المهاجمين. أخبار ذات صلة مالي: مقتل 42 جندياً في هجوم إرهابي سوريا تعلن مقتل قيادي في تنظيم داعش

المصدر: آ ف ب