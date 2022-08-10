توقعات بترخيص لقاح لمتحورات أوميكرون قريباً

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الأربعاء، انها تتوقع أن تمنح في الخريف القادم ترخيصًا للقاح مضاد لكوفيد تنتجه مختبرات "فايزر-بيونتك" ويستهدف متحورتين فرعيتين من سلالة أوميكرون سريعتي الانتشار من فيروس كورونا المستجد.

تتسب متحورتا أوميكرون (BA.4) و(BA.5) في ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد-19 في كل من أوروبا والولايات المتحدة ما دفع بمنظمة الأمم المتحدة للإعلان الشهر الفائت بأن الوباء "لم ينته بعد".

وأكدت الوكالة أنها بدأت، أول أمس الاثنين، فحص نسخة معدلة للقاح مضاد لكوفيد-19 من إنتاج فايزر يستهدف المتحورتين الفرعيتين.

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن "الوكالة الأوروبية للأدوية تتوقع تلقي طلب بشأن اللقاح المعدل لمكافحة المتحورتين الفرعيتين BA.4/5 من إنتاج فايزير-بيونتك الذي سيتم تقييمه بهدف إمكانية المصادقة عليه بسرعة في الخريف".

وأضاف المتحدث أن القرار ربما سيتخذ "بعد وقت قليل" من المصادقة المرتقبة على لقاحين آخرين معدلين أنتجتهما كل من "فايزر" و"موديرنا" ويستهدفان الفيروس الأصلي ومتحورة فرعية سابقة لأوميكرون هي BA.1.

قدمت الشركتان طلبين منفصلين للموافقة على لقاحاتها في 22 يوليو الفائت، حسب المتحدث.

وأكدت الوكالة، في وقت سابق، أن هناك إمكانية للمصادقة على المصل المعدل المضاد لأوميكرون في سبتمبر. أخبار ذات صلة إيطاليا تسجل 11 ألفاً و975 إصابة بكورونا كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 137 ألف إصابة بكورونا

المصدر: آ ف ب