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ارتفاع ضحايا حريق ملهى في تايلند إلى 16 قتيلاً
من الحريق
10 أغسطس 2022 19:58
أعلنت السلطات التايلاندية الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى إلى 16، إثر حريق شب في ملهى ليلي بالقرب من مدينة باتايا السياحية في شرق البلاد فجر الخامس من أغسطس.
وأكدت السلطات المحلية: «توفي الثلاثاء شاب يبلغ من العمر 23 عاماً عند الساعة 22,21 في مستشفى شنبوري»، مبينةً أن ثلاثين جريحاً لا يزالون تحب المراقبة.
واندلع الحريق قرابة الساعة الواحدة يوم الجمعة 5 أغسطس (19,00 ت غ الخميس) في ملهى «ماونتن بي» في منطقة ساتاهيب على بعد نحو 150 كيلومتراً جنوب شرق بانكوك.
وقتل 13 شخصاً على عين المكان حسب الإسعاف، في حصيلة أولية، وأصيت أربعون بجروح.
ثم لقي ثلاثة آخرون مصرعهم لاحقاً متأثرين بجروح.
في اليوم التالي، أوقفت الشرطة مالك الملهى، ثم أطلق سراحه لاحقاً مقابل تسديد غرامة مالية.
وانتشر الحريق بسرعة بسبب إسفنج عازل للصوت على جدران المبنى.
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