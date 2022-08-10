«نيرة أشرف الجديدة».. النائب العام يكشف تفاصيل مقتل الطالبة سلمى

أعلن مكتب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، توقيف طالب بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به، بعد شهرين من جريمة قتل مماثلة أثارت غضبًا في البلاد.

قبل أسبوعين، طلبت محكمة بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على قاتل نيرة أشرف، وهي طالبة قُتلت طعناً أمام جامعتها في يونيو «ما يحقق الردع العام المبتغى». اقرأ أيضاَ.. شاب مصري يقتل طالبة طعناً أمام المارة إلا أن النيابة ذكرت الثلاثاء أن مواطنًا مصريًا يبلغ من العمر 22 عامًا «طعن الضحية سلمى بعدة طعنات» بالقرب من محكمة الزقازيق.

الضحية التي تبلغ كذلك من العمر 22 عامًا، بحسب وسائل الإعلام المحلية، هي طالبة في كلية الإعلام في هذه المدينة التي تبعد 60 كيلومترًا شمال القاهرة.

يواجه الجاني المشتبه به عقوبة الإعدام في مصر، على قتله من بات كثير من المصريين يسمونها الآن «نيرة أشرف الجديدة» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت القضية سجالاً.



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المصدر: آ ف ب