الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«نيرة أشرف الجديدة».. النائب العام يكشف تفاصيل مقتل الطالبة سلمى

صورة لسلمى وقاتلها
10 أغسطس 2022 18:14

أعلن مكتب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، توقيف طالب بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به، بعد شهرين من جريمة قتل مماثلة أثارت غضبًا في البلاد.
قبل أسبوعين، طلبت محكمة بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على قاتل نيرة أشرف، وهي طالبة قُتلت طعناً أمام جامعتها في يونيو «ما يحقق الردع العام المبتغى».

اقرأ أيضاَ.. شاب مصري يقتل طالبة طعناً أمام المارة

إلا أن النيابة ذكرت الثلاثاء أن مواطنًا مصريًا يبلغ من العمر 22 عامًا «طعن الضحية سلمى بعدة طعنات» بالقرب من محكمة الزقازيق.
الضحية التي تبلغ كذلك من العمر 22 عامًا، بحسب وسائل الإعلام المحلية، هي طالبة في كلية الإعلام في هذه المدينة التي تبعد 60 كيلومترًا شمال القاهرة.
يواجه الجاني المشتبه به عقوبة الإعدام في مصر، على قتله من بات كثير من المصريين يسمونها الآن «نيرة أشرف الجديدة» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت القضية سجالاً.

أخبار ذات صلة
حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصاً في مصر
«أبيض الشاطئية» يُواجه مصر والمغرب والسعودية
المصدر: آ ف ب
مصر
جريمة قتل
النائب العام المصري
آخر الأخبار
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©