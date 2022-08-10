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شبح أزمة بين بريطانيا والصين بسبب تايوان

من مناورات الصين حول تايوان
10 أغسطس 2022 17:55

نددت السفارة الصينية في لندن اليوم الأربعاء بما وصفته بالتصريحات البريطانية "غير المسؤولة" بعد أن استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السفير الصيني ليقدم تبريرا لتصرفات بكين تجاه تايوان.

واستدعت تراس اليوم الأربعاء السفير الصيني قائلة إن "السلوك العدواني المتزايد " للصين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان يهدد السلام والاستقرار في المنطقة المحيطة بتايوان.

وقالت السفارة الصينية على تويتر إن السفير "رفض وأدان بشدة الخطاب غير المسؤول من جانب المملكة المتحدة بشأن رد الصين المشروع والضروري على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان" في اجتماع مع مسؤول كبير بوزارة الخارجية البريطانية.

وأضافت أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. لا يحق لأي دولة أجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وأجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها جزءا من أراضيها بعد زيارة بيلوسي، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أميركي إلى الجزيرة منذ عقود.

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المصدر: وكالات
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