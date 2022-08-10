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الكاظمي للكتل السياسية: لا خيار أمامنا سوى الحوار
الكاظمي للكتل السياسية: لا خيار أمامنا سوى الحوار
10 أغسطس 2022 17:14
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء أن على الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي مشدداً على أنه لا خيار سوى الحوار.
وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على تويتر "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات".
وتابع "ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
كما دعا رئيس الوزراء إلى التزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتُحقق مصالحهم وتطلعاتهم.
واتفق الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في اجتماع عقد اليوم على "أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، والحؤول دون أي تصعيد يستغله المتربصين بالبلد وشعبه".
كما طالبا بضرورة "اليقظة والحذر من محاولات فلول الإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها على أكمل وجه أهمية ضمان الأمن والاستقرار".
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المصدر: وكالات
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