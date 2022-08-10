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أميركا تكشف عن تحالف دولي لدعم أوكرانيا عسكرياً

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
10 أغسطس 2022 17:05

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا، وفقا لموقع «العربية نت».

وتأتي تلك التصريحات بعد يومين من إعلان البنك الدولي عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن "هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديموقراطيته في مواجهة الحرب".

وغالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة ستصرف هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليارات دولار "لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني".

يشار إلى أن أوكرانيا تعاني من عجز في ميزانيتها العامة يتزايد بمقدار 5 مليارات دولار كل شهر، يفاقمه انعدام قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية.

وسارع حلفاء أوكرانيا إلى إمداد البلاد بالمساعدات، وقد تعهّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية إضافية لكييف قدرها 29.6 مليار دولار.

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المصدر: وكالات
لويد أوستن
أوكرانيا
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