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«مجموعة السبع»: روسيا تعرض منطقة «زابوريجيا» لكارثة

محطة «زابوريجيا»
10 أغسطس 2022 16:38

اتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع، الأربعاء، موسكو بأنها «تعرض للخطر» المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية، وطالبت بإعادة المحطة إلى أوكرانيا.

وكتبت مجموعة السبع في بيان نشرته ألمانيا التي تتولى الرئاسة: «نطالب بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها السيادي والشرعي، أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية»، مضيفة أن «سيطرة روسيا المتواصلة على المحطة هي التي تعرض المنطقة للخطر».

وأضافت: «يجب أن يكون الموظّفون الأوكرانيون الذين يديرون محطة الطاقة النووية في زابوريجيا قادرين على أداء واجباتهم من دون التعرّض للتهديد أو الضغط».

وأشارت مجموعة السبع إلى أنّها «قلقة للغاية من التهديد الخطير» الذي يشكّله الجيش الروسي على «أمن» المنشآت النووية الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
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