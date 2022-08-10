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الحرائق تدمر الغابات وتجلي الآلاف في فرنسا
من حرائق الغابات في فرنسا
10 أغسطس 2022 16:36
أدى تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقاً هائلا في يوليو، إلى تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء آلاف الأشخاص.
وقالت قيادة الشرطة المحلية في بيان إن "الحريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة لاند (جنوب). تم إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه"، أي ما يعادل نحو 3800 شخص.
وهذه البلدات تقع في قلب غابات اللاند دو غاسكونيو في جنوب ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي.
كما أتت النيران على 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيلييه حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو الفي شخص. وقالت قيادة الشرطة "لم تسجل أي اصابات".
ويوجد حوالي 500 من رجال الإطفاء في الموقع مدعومين بقاذفات مياه تابعة للأمن المدني.
كما ذكرت قيادة الشرطة أن "النار تتجه نحوالطريق السريع A63 (الطريق السريع في الجنوبي الغربي باتجاه بايون - بوردو)".
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المصدر: وكالات
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