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الشرطة الفرنسية تكشف تفاصيل مقتل عملية مطار شارل ديجول

من مطار شارل ديجول
10 أغسطس 2022 16:05

أطلقت الشرطة النار على شخص في مطار شارل ديجول بباريس، وأردته قتيلا، بعدما حاول مهاجمة بعض أفرادها بسكين، وفقا لما أعلنته الشرطة اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن أفراد الأمن طلبوا الشرطة للمساعدة، لأن رجلا مشردا رفض مغادرة إحدى صالات المطار.

وعندما وصل رجال الشرطة، حاول الرجل أولا ضربهم، ثم هاجم رجل شرطة بسكين.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصور صحفي شهد الواقعة، إن رجل الشرطة أطلق النار على المشرد الذي لم يستجب للتحذير.  

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المصدر: وكالات
مطار شارل ديجول
فرنسا
الشرطة الفرنسية
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