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بريطانيا تستدعي سفير الصين بسبب التصعيد بشأن تايوان

أجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة
10 أغسطس 2022 15:59

 استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء سفير الصين لدى لندن ليقدم تبريرا لتصرفات بكين تجاه تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
وأجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بعد زيارة بيلوسي، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أميركي إلى الجزيرة منذ عقود.
وقالت تراس في بيان "أصدرت تعليمات للمسؤولين باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. لقد رأينا تصرفات وتصريحات عدوانية من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وتابعت "المملكة المتحدة تحث الصين على حل أي خلافات بالطرق السلمية، دون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه".

 

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المصدر: وكالات
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