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بريطانيا: فيروس شلل الأطفال ينتشر في لندن

بريطانيا: فيروس شلل الأطفال ينتشر في لندن
10 أغسطس 2022 16:03

تطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من شلل الأطفال في لندن لمن تقل أعمارهم عن عشر سنوات، وذلك بعد أن أكدت أن الفيروس ينتشر في العاصمة لأول مرة منذ الثمانينيات.
ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروسا لشلل الأطفال في 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن، بعد أن أصدرت تحذيرا في البداية بأنها رصدت الفيروس في يونيو . وقالت الوكالة إن مستويات الفيروس التي رُصدت والتنوع الجيني يشيران إلى أنه ينتشر في عدد من أحياء لندن.
ولم يتم رصد أي حالات حتى الآن لكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل، ستدعو السلطات الآن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح إلى جانب إعلانها بالفعل عن حملة لتتبع الأطفال على نطاق أوسع. وتتباين معدلات التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط تحت معدل التغطية البالغ 95 بالمئة الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري لإبقاء شلل الأطفال تحت السيطرة.

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المصدر: رويترز
مكافحة شلل الأطفال
بريطانيا
شلل الأطفال
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