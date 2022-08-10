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إصابة رئيسة وزراء استونيا بفيروس كورونا

إصابة رئيسة وزراء استونيا بفيروس كورونا
10 أغسطس 2022 14:45

أعلنت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس أنها أصيبت بفيروس كورونا.
وكتبت كالاس في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء " لقد بدأ الصباح بإيجابية-للأسف إيجابية الإصابة بفيروس كورونا".
وبناء على نصيحة الطبيب، سوف تواصل كالاس العمل من المنزل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف تلغي عدة فعاليات كان من المقرر أن تحضرها.
وفي نفس الوقت، دعت كالاس / 45 عاما/ المواطنين إلى توخي الحذر والمحافظة على صحتهم والحصول على اللقاح".
وكتبت كالاس: "هناك كثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا".
يشار إلى أن استونيا تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، مثل دول أخرى كثيرة.

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المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
استونيا
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