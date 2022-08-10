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اندلاع حرائق غابات في فرنسا وسط موجة حارة جديدة

اندلاع حرائق غابات في فرنسا وسط موجة حارة جديدة
10 أغسطس 2022 13:19

اندلعت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا أمس الثلاثاء ودمرت 16 منزلا وأحرقت ستة آلاف هكتار من المزروعات وأجبرت نحو ستة آلاف نسمة على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي.
وتعاني فرنسا، مثل بقية أوروبا، من موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق غابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت السلطات المحلية في منطقة جيروند في بيان إن "الحريق مستعر ويمتد الآن إلى منطقة لاندز"، مضيفة أنه تم حشد 500 من رجال الإطفاء.
وشهدت منطقة جيروند في جنوب غرب فرنسا في يوليو تموز حريقين هائلين دمرا أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات ودفعت نحو 40 ألف شخص إلى ترك منازلهم.

كما اندلعت حرائق أمس الثلاثاء في مناطق أخرى من البلاد، أحدها في منطقتي لوزير وأفيرون بجنوب فرنسا، حيث احترق بالفعل ما يقرب من 600 هكتار، ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية جيرالد دارمانان المنطقتين في وقت لاحق اليوم.
وشب حريق آخر في منطقة مين إي لوار في غرب فرنسا، حيث أتي على 650 هكتارا ويهدد 500 هكتار أخرى وفقا للسلطات المحلية.

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المصدر: وكالات
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