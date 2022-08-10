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فقدان العشرات بعد انقلاب قارب في بحر إيجه

فقدان العشرات بعد انقلاب قارب في بحر إيجه
10 أغسطس 2022 12:19

أفادت تقارير أن عشرات المهاجرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب فيما أنقذ خفر السواحل اليوناني 29 ممن كانوا على متنه في بحر إيجه اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قالوا إن قاربهم أبحر من أنطاليا في تركيا متجها نحو إيطاليا وعلى متنه ما بين 60 إلى 80 شخصا.
وأضاف المتحدث نيكوس كوكالاس للتلفزيون اليوناني إن القارب انقلب وغرق قبالة جزيرة كارباثوس في جنوب بحر إيجه. وأوضح أن عملية البحث والإنقاذ بدأت في الساعات الأولى من الصباح وسط رياح قوية.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة الأوروبية عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها عبر تركيا في الأساس مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

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المصدر: رويترز
غرق قارب
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