ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل - عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 366.8 ، مقابل 381.5 أمس الثلاثاء.

وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 477.9، وقبل شهر 672.9 وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 72 ألفا و737 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 87 ألفا و681 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 213 حالة، مقابل 210 حالات قبل أسبوع.