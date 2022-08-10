الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة بكورونا

ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة بكورونا
10 أغسطس 2022 12:11

 سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل - عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 366.8 ، مقابل 381.5 أمس الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
إيطاليا تسجل 11 ألفاً و975 إصابة بكورونا
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 137 ألف إصابة بكورونا

وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 477.9، وقبل شهر 672.9 وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 72 ألفا و737 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 87 ألفا و681 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 213 حالة، مقابل 210 حالات قبل أسبوع.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
آخر الأخبار
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
الرياضي
«الرقصة الأخيرة» في المزاد العلني
اليوم 12:30
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©