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الصين يعلق بعض خدمات السفن بسبب إعصار "مولان"

الصين يعلق بعض خدمات السفن بسبب إعصار "مولان"
10 أغسطس 2022 11:44

علق إقليم "جوانجدونج" جنوب الصين عمليات بعض القطارات وسفن الركاب وخدمات العبارات، مع وصول إعصار "مولان" لليابسة اليوم الأربعاء، طبقا لبيان بموقع "ويتشات" للتواصل الاجتماعي، صادر عن الهيئة الإقليمية لتنظيم حركة المرور.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الحكومة الإقليمية قولها في بيان منفصل إقينن ميناء "هينجكين" علق خدمة التخليص الجمركي للمسافرين بين تشوهاي ومكاو المجاورة، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.
ووصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من مدينة "تشانجيانج" صباح اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن يتحرك من الشمال إلى الغرب ويفقد قوته تدريجيا.
وقالت السلطات في ميناء "يانتيان" في شينتشين في بيان إنه سوف يستأنف خدمات الاستلام والتسليم لجميع الحاويات ، اعتبارا من الثامنة صباحا، بعد أن تم تخفيص الإنذار من الإعصار إلى أقل مستوى له في اليوم.

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