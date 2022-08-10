الشرطة الأميركية تعتقل "المشتبه الرئيسي" في قضية قتل مسلمين
الشرطة الأميركية تعتقل "المشتبه الرئيسي" في قضية قتل مسلمين
10 أغسطس 2022 09:35
أعلنت الشرطة الأميركية الثلاثاء القبض على "المشتبه به الرئيسي" في التحقيق المشترك في مقتل أربعة مسلمين في نيومكسيكو. والسبت أعلنت السلطات في ولاية نيومكسيكو أنها تحقّق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل مسلم في نوفمبر من العام الماضي، وقد أطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة. وجاء ذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 أغسطس قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين.
وجاء في بيان لشرطة ألبوكيركي السبت أنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت. ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم. وأضاف البيان "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل وقعت أخيرا واستهدفت مسلمين".
وأصدرت الشرطة هذا الأسبوع صورة لسيارة تقول إن القاتل استخدمها. ولجأ رئيس شرطة ألبوكيركي هارولد ميدينا إلى تويتر الثلاثاء لإعلان اختراق محتمل في التحقيق وكتب "تعقّبنا السيارة التي يعتقد أن (سائقها) متورط في جريمة قتل رجل مسلم في ألبوكيركي. أوقف السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل". واستنكر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد جرائم قتل أربعة مسلمين في ولاية نيومكسيكو وأعرب في تغريدة عن "غضبه وحزنه إزاء الجرائم المروعة التي قُتل فيها أربعة رجال مسلمين في ألبوكيركي".