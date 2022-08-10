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انحسار الأمطار الغزيرة في سول وسط أضرار جسيمة بسبب الفيضانات

انحسار الأمطار الغزيرة في سول وسط أضرار جسيمة بسبب الفيضانات
10 أغسطس 2022 08:17

انحسرت اليوم الأربعاء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بنحو 2800 من المنازل والمباني الأخرى.
ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار اليوم، ولكن بمعدل أقل من الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الاثنين والثلاثاء وغمرت بعض الشوارع والمباني.
ولقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم فى سول حتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ثلاثة في مقاطعة جيونجى المجاورة وشخص واحد فى مقاطعة جانجوون، وفقا لمكتب مكافحة الكوارث.
وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصا وفقد سبعة. وأُغلقت محطات مترو الأنفاق وعدة طرق.
وأظهرت بيانات أن 2800 منشأة عامة وخاصة على الأقل تضررت في أنحاء كوريا الجنوبية، ونزحت أكثر من 1100 أسرة. وتم تطهير معظم الطرق السريعة وخطوط المترو اليوم.
وبلغ معدل هطول الأمطار المتراكمة في سول منذ منتصف ليل الاثنين 525 ملليمترا حتى الساعة السابعة من صباح الأربعاء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية، مع توقع المزيد.
وتتوقع إدارة الأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم أنحاء البلاد، مع هطول أمطار غزيرة بشكل خاص في مقاطعة تشانجتشيونج. وتوقعت أن ينحسر هطول الأمطار تدريجيا في أجزاء كثيرة من منطقة سول ومقاطعة جانجوون.

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المصدر: وكالات
الأمطار الغزيرة
كوريا الجنوبية
الفيضانات
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