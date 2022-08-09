الإمارات تدعو إلى دحر «القاعدة» و«داعش»

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات، أمس، عن قلقها البالغ إزاء التهديد العابر للحدود الذي يشكله تنظيم «داعش» والجماعات التابعة له على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة على أن التصدي لتنظيم «القاعدة» لا يزال يشكل أولوية عالمية بعد مقتل زعيمه أيمن الظواهري.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إنه على الرغم من المكاسب التي تحققت في القضاء على قادة تنظيم «داعش» الإرهابي، فإن الدولة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التهديد العابر للحدود الذي يشكله «داعش» والجماعات التابعة له على الأمن والسلم الدوليين.

وشددت على ضرورة متابعة الدور المهم للتحالف الدولي ضد «داعش»، ومتابعة الجهود ضد التنظيمات الإرهابية لضمان إلحاق هزيمة حاسمة بها.

وذكر أبوشهاب في البيان، إن مواجهة تنظيم «القاعدة» لا تزال تشكل أولوية عالمية، خصوصاً بعد الفراغ الحالي في قيادة التنظيم عقب مقتل أيمن الظواهري زعيم التنظيم، موضحاً أن على المجتمع الدولي الحفاظ على زخم هذه المعركة، وعلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتهديدات العابرة للحدود، الذي تشكله الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.

وقال إنه في حين تمتلك التكنولوجيا القدرة على تحسين حياة البشر، إلا أنها تعتبر سلاحاً ذا حدين، فتطور التكنولوجيا السريع وانتشارها الواسع يشكل تحدياً لجهود الدول الأعضاء لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أنه في المقابل تتميز التقنيات الناشئة بإمكانيات هائلة لدعم الجهود المبذولة لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب، فعلى سبيل المثال يستخدم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات لدعم محاكمة أعضاء التنظيم الإرهابي.

لكنه أوضح في البيان، أن تنظيم «داعش» يستغل أنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد بشكل كبير، والتي يحصل عليها عبر مجموعة متنوعة من الوسائل من بينها شركات وهمية، وإدخال تعديلات على الطائرات التجارية لاستخدامها بشكل فتاك، لذلك على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لمنع استحواذ الجماعات الإرهابية على الطائرات المسيّرة ومكوناتها، بما في ذلك تنظيم «داعش» وحركة «الشباب» و«الحوثيين».

وحذر من أن الجماعات الإرهابية تستغل الدين كغطاء لأعمال العنف ونشر الكراهية تحت مسميات خاطئة وتحاول ربطها بالإسلام، لذا لا يمكن السماح لـ«داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى بتشويه الدين الإسلامي، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الأخرى إلى الامتناع عن وصف تنظيم «داعش» الإرهابي بـ«الدولة الإسلامية».

وأكد على ضرورة منع ظهور جيل جديد من الإرهابيين والمتطرفين، لافتاً إلى أنه في مخيم الهول، بشمال سوريا، يتعرض أكثر من 25 ألف طفل إلى خطر التطرف، ولا بد من بذل جهود حقيقية لمنح هؤلاء الأطفال الأمل في مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً.