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هجوم في بوركينا فاسو يودي بحياة 10 مدنيين

قوات الأمن في بوركينا فاسو لدى ملاحقة عناصر متطرفة (أ ف ب)
10 أغسطس 2022 01:45

واغادوغو (أ ف ب) 

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قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، بينهم أربعة من المتطوعين الأمنيين، أمس، في هجوم يُشتبه بأنّ إرهابيين نفذوه في شمال بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية محلية.
وأوضح مصدر أمني أنّ «بلدة سيما الواقعة في منطقة سيغينيغ، بمحافظة ياتنغا شمال البلاد، تعرّضت لهجوم إرهابي» صباح أمس. وأضاف إن «أربعة من المتطوّعين للدفاع عن الوطن، وهم مدنيون مساعدون، وستة مدنيين قتلوا»، مشيراً إلى أنه «جرى تسجيل عدة إصابات».
وأكد مسؤول محلّي من «المتطوّعين للدفاع عن الوطن» الهجوم، من دون أن يحدّد حصيلة الضحايا، ولكنه أشار إلى أنّ «عدداً من المتطوّعين ما زالوا في عداد المفقودين».
وأشار المسؤول إلى أنّه «جرى صدّ الهجوم على أبواب سيغينيغا من قبل عناصر تلقّوا دعماً» من قوات الدفاع والأمن، موضحاً أنّ «الهجوم أدى إلى هروب عدد كبير من سكّان» المنطقة. وأوضح أن السكّان بدأوا بالعودة «بعد الرد الجوي من الجيش».
وأوضح مصدر أمني آخر أنه «بعد الهجوم على سيما، نُشرت وحدات الدعم كما قُدّم إسناد جوي ساعد في دحر المهاجمين».
وقُتل 9 متطوعين أمنيين و4 جنود، يوم الخميس الماضي، في هجوم شنه إرهابيون  على وحدة تابعة لمفرزة عسكرية في بورزانغا، شمال البلاد، كانت تنسّق عملية هجومية مع مجموعة من المتطوّعين.

بوركينا فاسو
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