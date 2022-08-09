«الحوثي» ينهب إيرادات النفط منذ بدء الهدنة

شعبان بلال (عدن، القاهرة)

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 أبريل الماضي، فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك انتهاكات بالجملة للهدنة الإنسانية ترتكبها الميليشيات الإرهابية، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على «الحوثي» حتى تأتي الهدنة بالنتائج المرجوة.

وحمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، ميليشيات الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وأموال زكاة، وتوجيهها لما يسمى «المجهود الحربي‏».

وأوضح أن الحكومة أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم ميليشيات الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلاً بالموافقة على آلية المبعوث بصرف الرواتب مقابل تحصيل إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية نهبت 150 مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر‏. ‏ولفت الإرياني إلى أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب واحد صرف رواتب عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات قبل أن تقوم الميليشيات بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية اليمنية بمناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع اليمنيين، واستخدامهم ادوات للحرب والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف رواتب موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف الرواتب.

وتواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها الإرهابية في عموم أنحاء اليمن ما يشكل تهديداً كبيراً للهدنة الأممية. وواصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها المسلحة في عدد من المحافظات، تزامنًا مع تنصلاتها في تنفيذ باقي بنود الهدنة المتفق عليها، في المقدمة منها فتح منافذ تعز. وبلغت خروقات الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال، واستهدافاتها للمدنيين منذُ الإعلان عن تمديد الهدنة في الثاني من أغسطس، أكثر من 811 خرقًا، في 8 محافظات.

وتنوّعت الخروقات الحوثية، بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بصواريخ «الكاتيوشا»، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبسلاح القنّاصة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، بالإضافة إلى قيام الميليشيات في أعمال شق طرقات، واستحداث مواقع قناصة، وحفر خنادق، وبناء لتحصينات، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات. وأدت خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى مقتل 9 جنود يمنيين وجرح نحو 43 آخرين.

ويعطي الانتهاك المتواصل للميليشيات، مؤشرًا حقيقيًا لنوايا الميليشيات الإرهابية المبيّتة تجاه الهدنة الأممية بهدف اتخاذها غطاء لممارسة جرائمها المروعة ضد الأبرياء العُزّل، والتي كانت قد أسفرت منذُ إعلان الهدنة في الثاني من أبريل الماضي عن سقوط مئات الضحايا بمن فيهم نساء وأطفال.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أن هناك اختراقات بالجملة من الحوثيين، بداية من العمليات العسكرية وقتل المدنيين والخطاب التحريضي وتسييس السفر من مطار صنعاء، مشددين على ضرورة وجود ضغط دولي على الميليشيات حتى تأتي الهدنة بالنتائج المرجوة.

حملة «حوثية» ضد قبائل «همدان»

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، حملة اعتقالات جديدة استهدفت وجهاء وأعيان وأبناء قرية «العرة» في مديرية «همدان»، شمالي صنعاء. وأفادت مصادر قبلية، أن ميليشيات الحوثي اختطفت أكثر من 27 من وجهاء وأعيان قرية «العرة» بمنطقة «وادعة» في مديرية «همدان» وأودعتهم في سجونها.

يأتي ذلك عقب ثلاثة أيام من اعتصام سلمي نفذه العشرات من أبناء القرية في أراضيهم التي نهبتها ميليشيات الحوثي. وتحاول ميليشيات الحوثي السطو بقوة السلاح على أرض لأهالي «العرة» رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها. وقبل أيام، داهمت حملة عسكرية حوثية قرية «العرة» واختطفت العشرات من أبنائها عقب قيام عشرات الأهالي بهدم سور بنته الميليشيات، أرادت من خلاله الاستيلاء على أراضيهم.