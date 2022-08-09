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ابن مبارك: ملتزمون بتحقيق العدالة لكل اليمنيين

ابن مبارك: ملتزمون بتحقيق العدالة لكل اليمنيين
10 أغسطس 2022 01:45

عدن (الاتحاد)

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أطلع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية، المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، على مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والصعوبات التي تواجهها الحكومة في مساعيها لتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحديات تحقيق السلام الشامل، والجهود المبذولة في هذا الصدد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». 
وأشار الوزير بن مبارك، إلى تطورات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية، على ضوء الهدنة الأممية المعلنة، موضحاً التزام الحكومة الشرعية بكل ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها، والتي تكفل العدالة والمواطنة المتساوية لكل أطياف الشعب اليمني. ولفت وزير الخارجية، إلى الخروقات الحوثية وما نتج عنها من ضحايا مدنيين، ورفضها المستمر لأي خطوات نحو السلام بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وعدم الانصياع لكل الدعوات الهادفة لوقف إراقة الدم اليمني.
وفي سياق متصل، التقى ابن مبارك، أمس، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.
وأكد وزير الخارجية، أن العلاقات اليمنية - الأردنية علاقات متينة ومتجذرة نابعة من توجيهات القيادة السياسية في البلدين، والروابط الكبيرة التي تجمع الشعبين ووحدة الهدف والمصير المشترك، مشيداً بالمواقف الثابتة والصادقة والشجاعة، للأردن إزاء القضايا كافة التي تمس أمن الدول العربية واستقرارها وتنميتها. 
واستعرض الأوضاع في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء ذلك، والجهود الحكومية التي بذلت في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل.

اليمن
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احمد عوض بن مبارك
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