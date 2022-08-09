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لبنان.. تحذيرات من ظلام دامس نهاية الشهر

محطات توليد الكهرباء في لبنان مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود (أرشيفية)
10 أغسطس 2022 01:44

الاتحاد (بيروت، القاهرة) 

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كشفت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية عن أن مخزون الوقود العراقي سينفد بنهاية شهر أغسطس الجاري، لافتةً إلى أنهم في مأزق وقد تدخل البلاد في العتمة الشاملة.
وقالت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، إنه «حتى اللحظة لاجواب واضح من قبل الدولة العراقية حول تجديد الاتفاق».
ويُعاني لبنان مشكلة حادة في إمدادات الكهرباء ما يتسبب في انقطاع التيار لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي.
وتصاعدت أزمة نقص الكهرباء والطاقة وطفت على الساحة بقوة مجدداً، حيث قامت مجموعات باقتحام مقر وزارة الطاقة قبل أيام، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات حقيقية لحل الأزمة الممتدة منذ عشرات السنوات، واعتراضات على قرار تحديد ساعات التزويد بالتيار الكهربائي.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون ضرورة وجود مشروع مستدام يعالج الأزمة التي تتفاقم وتؤرق اللبنانيين.
وكشف المحلل السياسي اللبناني محمود فقيه عن أن التغذية بالتيار الكهربائي شبه معدومة ولا تتجاوز الساعتين في العاصمة بيروت، وأغلب السكان يعتمدون على مولدات الأحياء التي تحولت إلى «عصابات واحتكارات» في أيدي أحزاب.
وأضاف فقيه لـ«الاتحاد» أنه تم إهدار 40% من الدين العام على قطاع الكهرباء وتعدت تكلفته الـ 40 مليار دولار، وحتى اللحظة يعاني اللبنانيون من ظلام دامس بحجة عدم توفر الوقود لتشغيل المعامل، بينما يتوفر المازوت لمحتكري المولدات المنتشرة على الخريطة اللبنانية.
وأوضح فقيه أن «الحل في مشروع مستدام يحسن الجباية ويعالج الأزمة ويلائم التسعيرة مع مقتضيات السوق حتى يتخلص اللبنانيون من براثن الاحتكارات، فهم بحاجة لرجال دولة ومتخصصين يتمتعون بحس وطني ويقدمون المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، ولكن قطاع المحروقات يتعرض لعمليات تبييض الأموال والتهريب».
ويسعى لبنان لحل المشكلة عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة، باستيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، لتشغيل محطة كهرباء شمال البلاد، وهو ما اعتبر خطوة للتقليل من أزمة نقص الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وأشار المحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرم إلى أن أزمة الطاقة تفاقمت خلال الأيام الماضية بشكل غير مسبوق وأصبح الظلام أمراً وارداً، فأغلب معامل إنتاج الكهرباء لا تعمل بسبب عدم توافر الوقود وهو ما يتجدد مع أي أزمة مالية.
وأضاف بيرم لـ«الاتحاد» أن الوضع الآن في ظل حكومة تصريف الأعمال والانقسام حول رئيس الدولة وإضراب القطاع العام والمصالح المستقلة ومنها الكهرباء أصبح سيئاً، مما دفع بعض الأشخاص لمهاجمة وزارة الطاقة، خاصة في ظل تضاعف أسعار الاشتراكات التي أصبحت كارثية بالنسبة لدخل الأفراد المحدود ورفع الدعم عن الوقود ما شكل أزمة متصاعدة.
وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن هناك محاولة سابقة من وزير الطاقة لوضع خطة لحل أزمة الكهرباء لكن فشلت.
بدوره، يصف المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز قضية الكهرباء في لبنان بأنها «أم المشاكل» منذ 12 عاماً وحتى الآن بعد أن تسلم ملفها وتقلد حقيبتها مسؤولون من «التيار الوطني الحر».
وأوضح لـ«الاتحاد»، أنه إذا كان الدين العام الذي يرزح لبنان تحته تجاوز المئة مليار دولار فإن مؤسسة الكهرباء تتحمل نصف هذا الدين تقريباً، بينما الكهرباء في كل دول العالم مصدر ربح للخزينة المحلية إلا في لبنان فهي مغارة فساد ومصدر ثروات غير مشروعة.

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