قرقاش: موقف الإمارات الداعم للفلسطينيين ثابت

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ثابت ومبدئي بعيداً عن المزايدات، مشيراً إلى أهمية الحل السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال معالي الدكتور بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة مستقلة موقف ثابت ومبدئي بعيداً عن المزايدات التي يدفع ثمنها الفلسطينيون غالياً، وللوصول إلى ذلك وإنهاء الاحتلال لا بديل عن الحل السياسي، قناعتنا راسخة تنطلق من ثوابتنا الأخلاقية وموقفنا التاريخي والواقع السياسي».

وأمس الأول، رحبت دولة الإمارات بدخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ، داعية الأطراف كافة إلى الالتزام بمسؤولياتهم بموجب بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الإمارات، في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: «نجدد الإعراب عن قلقنا الشديد إزاء أعمال العنف الأخيرة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين، بما فيهم 15 طفلاً»، مضيفة: «نؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية وتجنيبهم مخاطر المواجهة العنيفة».

وقالت: «إن الوضع الإنساني المتردي في غزة لا يحتمل مزيداً من الصدمات، ونرحب بدخول الهدنة حيز التنفيذ بوساطة مصرية».

وأعربت الإمارات عن «خالص التقدير للأشقاء في مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودهم المكثفة، واتصالاتهم المستمرة، والتي تكللت بالتوصل للاتفاق ووقف التصعيد واستعادة التهدئة».

أطفال فلسطينيون يقفون على أنقاض منزل في منطقة رفح بغزة بعد توقف المواجهات (أ ف ب)

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري أن هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية في قطاع غزة وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بالقطاع.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي مساء أمس الأول من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

كما أكد تطلع مصر لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه وفق المرجعيات الدولية وإنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء.

وأشار كذلك إلى أن مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية.

وذكر المتحدث أن لابيد عبر خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة مما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.