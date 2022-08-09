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مصر: خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء

مصر: خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء
10 أغسطس 2022 01:44

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت مصر، أمس، البدء في تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء سعياً لتصديره للخارج وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن «مصر تعمل في الأوقات الحالية على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي»، وذلك في ظل الأزمة التي تمر بها دول العالم لا سيما في قطاع الطاقة.
وقال إن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، موضحاً أن هناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة ومنها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا المباني الخدمية وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.
وأضاف أنه سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل وكذا المولات التجارية.
ولفت مدبولي إلى صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المصريين إلى ترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية سعياً لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.

مصر
استهلاك الكهرباء
الغاز الطبيعي
النقد الأجنبي
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