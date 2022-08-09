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بالصور.. إنقاذ عاملَي مناجم بعد 10 أيام تحت الأرض

الرئيس الدومينيكاني مع عاملَي منجم عقب إنقاذهما
10 أغسطس 2022 00:35

أُنقذ الثلاثاء اثنان من عمال المناجم علقا قبل 10 أيام تحت الأرض في جمهورية الدومينيكان، بعد عملية ضخمة بدعم من كندا، لتحريرهما.
وقالت شركة "كورميدوم" الدومينيكية للتعدين في بيان إنه تم الوصول إلى عاملَي المناجم أخيرا صباح الثلاثاء عبر نفق إنقاذ حفر حديثا، بعد 10 أيام من محاصرتهما تحت الأرض عقب انهيار صخري.

وكان غريغوريس مينديس، وهو من الدومينيكان والكولومبي كارلوس يبيس محاصرَين منذ 31 يوليو في منجم سيرو دي ميمون للنحاس والزنك على مسافة 80 كيلومترا شمال سانتو دومينغو.

شارك أكثر من 110 من خبراء المناجم والخبراء الآخرين في جهود الإنقاذ.

ووصلت طائرة عسكرية كندية الأحد محملة 26 طنا من معدات الحفر وغيرها من التقنيات للمساعدة.
وفي مقطع فيديو وزعته الرئاسة الدومينيكية الثلاثاء، ظهر مينديس ويبيس مستلقين على نقالتَين مبتسمَين فيما كانا يستقبلان الرئيس لويس أبي نادر.

وقال يبيس إن الظروف تحت الأرض كانت "جيدة" مع ما يكفي من تهوية وماء وطعام.
من جانبه، قال أبي نادر للرجلين إنه "سعيد للغاية" لأنهما عادا سالمين.

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