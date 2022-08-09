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أزمة أوكرانيا تحرم 3 دول أوروبية من النفط الروسي

أرشيفية
9 أغسطس 2022 23:42

توقف في الرابع من أغسطس نقل شحنات النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى المجر وسلوفاكيا وتشيكيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي ليس لها منافذ على البحر، وفق ما أعلنت الثلاثاء الشركة الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات.
وأوضحت ترانسنفت أن الدفع مقابل حق العبور عبر أوكرانيا لشهر أغسطس، والذي تم في 22 يوليو، رُفض في 28 منه بسبب دخول بعض العقوبات المفروضة على روسيا حيز التنفيذ.
ويتعلق الأمر بالشحنات عبر فرع خط أنابيب دروجبا الذي يعبر أوكرانيا ويوصل النفط إلى البلدان الثلاثة المعنية.
وأكدت أن عمليات التسليم إلى بولندا وألمانيا عبر بيلاروس "مستمرة بشكل طبيعي".
ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع في أوكرانيا تقليل اعتماده في مجال الطاقة على روسيا التي يتهمها باستخدام إمداداتها من المحروقات "كسلاح حرب"، واختار في يونيو فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.
ويتوقع أن تتوقف واردات النفط الخام بحرا خلال ستة أشهر، بينما خفض الروس بشكل كبير إمدادات الغاز إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

 

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المصدر: وكالات
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