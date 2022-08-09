ترخيص تقنية توفر جرعات «جدري القردة» للاستخدام الطارئ
ترخيص تقنية توفر جرعات «جدري القردة» للاستخدام الطارئ
9 أغسطس 2022 23:03
يستعد مسؤولو الصحة الأميركيون لمنح ترخيص للاستخدام الطارئ لتقنية تستهدف توفير إمدادات لقاح جدري القرود الذي تنتجه شركة بافاريان نوردك، في ظل النقص الحالي في اللقاح، وذلك وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة «بلومبرج» للأنباء.
وتشمل استراتيجية توفير الجرعة، حقن اللقاح الذي يحمل اسم "جينيوس" في الطبقة العليا من الجلد وليس أسفل الجلد.
ويسمح هذا الأسلوب للأشخاص بالحصول على حماية متساوية من اللقاح من خمس الجرعة فقط، حسبما قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية روبرت كاليف الأسبوع الماضي.
وتتزايد المخاوف من الإمدادات المحدودة من لقاح جدري القرود حيث تم تسجيل 8900 حالة إصابة في الولايات المتحدة وحدها، وكان في مقدمة الولايات المتأثرة بالفيروس، نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل نحو أسبوعين أن تفشي مرض جدري القرود في أكثر من دولة يمثل "حالة طوارئ تثير قلقا دوليا".
ويهدف التصنيف إلى تشجيع حكومات الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لاحتواء تفشي المرض، كما يهدف إلى توعية الأطباء والعيادات لاتخاذ إجراءات الحماية عند وجود حالات اشتباه وتوعية السكان لكيفية حماية أنفسهم من العدوى.