القضاء يوجه ضربة لترامب بشأن سجلاته الضريبية

قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية اليوم الثلاثاء بحق لجنة بمجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب.

كانت لجنة السبل والموارد بمجلس النواب قد رفعت دعوى قضائية عام 2019 للكشف عن الإقرارات الضريبية، واستمر النزاع لمدة 19 شهرا بعد مغادرة ترامب منصبه.

وجاء حكم محكمة الاستئناف الأميركية، دائرة مقاطعة كولومبيا، ضد الرئيس الجمهوري السابق قائلة إن طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي.

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وقالت إن الطلب لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات ولم يكن مخالفا للدستور.وكتبت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب على تويتر "نتوقع استلام الإقرارات الضريبية المطلوبة وملفات التدقيق على الفور".

وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي في ديسمبر 2021 محاولة ترامب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها للجنة، وقضى بأن المصلحة التشريعية للكونجرس تفوق أي اعتبار لترامب كرئيس سابق.

وكان ترامب أول رئيس منذ 40 عاما لا يكشف عن إقراراته الضريبية بهدف الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية المعروفة بمنظمة ترامب.