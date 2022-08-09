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كوبا تحاول السيطرة على أسوأ حريق في تاريخها

كوبا تحاول السيطرة على أسوأ حريق في تاريخها
9 أغسطس 2022 22:06

استيقظ الكوبيون صباح اليوم الثلاثاء على انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع إذ تسبب حريق هائل في تدمير 40 بالمئة من منشأة تخزين الوقود الرئيسية في البلاد فيما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حريق في تاريخ الجزيرة.

وأفاد شهود من «رويترز» أن النيران التي أتت على جزء يتألف من أربعة صهاريج في ميناء ماتانزاس منذ يوم الجمعة بدأت تتلاشى لكن أعمدة من الدخان الأسود الكثيف لا تزال تتصاعد من المنطقة التي بدت مكسوة باللون الرمادي.

وماتانزاس هو أكبر موانئ كوبا المجهزة لاستقبال واردات النفط الخام والوقود. 

وتعتمد الجزيرة بشكل رئيسي على النفط الخام الثقيل، وكذلك شحنات زيت الوقود والديزل المخزنة في ماتانزاس، لتوليد الكهرباء.

وتسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص البنزين وغيره من السلع بالفعل في خلق حالة من التوتر بجانب اندلاع احتجاجات متفرقة في أعقاب اضطرابات غير مسبوقة في الصيف الماضي.

وضرب البرق أحد صهاريج الوقود مساء الجمعة.

وامتدت النيران إلى صهريج ثان بحلول يوم الأحد واجتاحت المنطقة المكونة من أربعة صهاريج أمس الاثنين مصحوبة بانفجارات ضخمة على الرغم من جهود رجال الإطفاء المحليين والمدعومين من أكثر من 100 فرد من المكسيك وفنزويلا.

ولم يحدد المسؤولون كمية الوقود التي ضاعت في الحريق الذي دمر الصهاريج الأربعة. 

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المصدر: وكالات
النفط
حريق
صهاريج تخزين النفط
كوبا
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