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قتيل في انفجار ذخيرة في قاعدة جوية روسية

دخان يتصاعد قرب قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم
9 أغسطس 2022 21:10

أدى انفجار ذخيرة الثلاثاء في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إلى مقتل شخص وجرح آخرين، بحسب مسؤولين روس.

جاءت الانفجارات في قاعدة ساكي بينما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها ال167. وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية إن "عدة ذخائر" تابعة لسلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا.

وأضافت الوزارة أنها تسعى لتحديد ملابسات الانفجارات لكنها أكدت أن القاعدة الجوية لم تكن مستهدفة بهجوم.

وبينما أعلن مسؤولون في البدء عدم وقوع إصابات، أكد رئيس المنطقة سيرغي أكسيونوف في وقت لاحق مقتل شخص.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن كبير مسؤولي الصحة في القرم أن خمسة أشخاص بينهم طفل، أصيبوا بجروح.

وقال كونستانتين سكوروبسكي إن أحد الجرحى يخضع لعملية جراحية فيما تلقى الآخرون إسعافات طبية وعادوا إلى منازلهم. وتم إجلاء 30 شخصاً من نوفوفيودوروفكا.

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتادي أحد الشواطئ وهم يغادرون مذعورين بينما تصاعدت سحب الدخان الأسود في السماء الزرقاء. كما سارعت سيارات لمغادرة نوفوفيودوروفكا بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

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المصدر: وكالات
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