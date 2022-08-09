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إجلاء أكثر من 3000 شخص من دونيتسك

من عمليات الإجلاء في أوكرانيا
9 أغسطس 2022 20:07

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها أجلت ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ من منطقة دونيتسك الشرقية منذ أن بدأت عمليات إجلاء إلزامية قبل أشهر الشتاء القاسي.

وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو "في الأيام الستّة الأخيرة، تمّ إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مواطن بمن فيهم نحو 600 طفل و1400 امرأة. عمليات الإجلاء الإلزامي تتواصل".

ولفتت كييف إلى أنها بدأت عمليات إجلاء إلزامية الأسبوع الماضي من منطقة دونيتسك في شرق البلاد، والتي أصبحت الآن هدفًا للقوات الروسية، لأن الحكومة لا ترى أنها ستكون قادرة على تزويد هذه المنطقة بالتدفئة اللازمة في أشهر الشتاء.

وأشار تيموشينكو إلى أن تمّ إجلاء نحو 1,3 مليون شخص من دونيتسك من بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جزئية من قوات انفصالية موالية لموسكو منذ عام 2014.

وأضاف "هناك 350 ألف نسمة على أراضي المنطقة، منهم 50 ألف طفل".

وكان العديد من الأوكرانيين في منطقة دونباس الشرقية، التي تضمّ دونيتسك ولوغانسك، مترددين في المغادرة، بسبب نقص الموارد لبدء حياة جديدة أو عدم وجود أي مكان آخر يذهبون إليه.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
إجلاء
روسيا وأوكرانيا
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