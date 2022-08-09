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أردوغان يطلق حملة تنقيب بالمتوسط: لسنا بحاجة إلى إذنٍ من أحد

أردوغان يطلق حملة تنقيب بالمتوسط: لسنا بحاجة إلى إذنٍ من أحد
9 أغسطس 2022 20:00

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حملة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وأكد أنها ستجري قبالة الساحل التركي وفي المياه الإقليمية التركية، متجنّباً بذلك إثارة أيّ جدل مع اليونان وقبرص.
وقال الرئيس التركي خلال الاحتفال في ميناء مرسين (جنوب) بمغادرة سفينة التنقيب الجديدة "عبدالحميد هان" للمشاركة في مهمّة مدّتها شهران: "سيتم الحفر (في المياه) الواقعة تحت سلطتنا. لسنا بحاجة إلى إذنٍ من أحد".
وحرص أردوغان على تحديد وجهة السفينة، إذ قال "ستتوجه سفينتنا إلى الحقل رقم واحد في يوروكلر على بعد 55 كيلومتراً قبالة غازي باشا" الميناء الواقع على بعد 180 كيلومتراً شرق أنطاليا.
وأضاف "لن يتوقف قاربنا (في مكان آخر)، ولن يذهب إلى آبار أخرى".
تسبّبت حملة التنقيب السابقة في شرق البحر الأبيض المتوسط -وهي منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي- في سلسلة من الحوادث مع اليونان في صيف العام 2020، ومع قبرص في أكتوبر من العام نفسه.

 

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المصدر: وكالات
أردوغان
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