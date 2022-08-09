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تايوان تنظم مناورات عسكرية وتتهم بكين بالإعداد لغزو

الجيش الصيني يحاصر تايوان بالمناورات
9 أغسطس 2022 18:37

أجرى الجيش التايواني الثلاثاء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة ضد غزو صيني اتهمت تايوان بكين بالإعداد له.

وشاهد أحد مراسلي «فرانس برس» في المكان بدء العملية في مقاطعة بينغتونغ في جنوب تايوان بعيد (الساعة 00,40 بتوقيت غرينتش) مع إطلاق صواريخ مضيئة وقصف مدفعي.

وانتهت المناورات قرابة (الساعة 01,30 ت غ) على ما أفاد لو ووي-جيي المتحدث باسم الجيش الثامن التايواني.استقطبت التدريبات الثلاثاء العديد من المتفرجين.

وقال تشين الذي فضل عدم ذكر اسمه الأول، "يجب أن نتّخذ تدابير مضادة في مواجهة حصار البر الرئيسي". وأضاف أن "إجراء التدريبات العسكرية سيجعلهم يعرفون أن تايوان مستعدة.

وآمل أن يظهر الجانبان بعض ضبط النفس".

وأطلقت الصين أكبر مناوراتها العسكرية الجوية والبحرية حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في تايبيه "استخدمت الصين المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان"، مؤكداً أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

وجدد وو إدانته للمناورات الصينية التي استمرت حتى الإثنين رغم ادعاء بكين في البداية إنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيرا إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

وتجري الجزيرة تدريبات عسكرية بشكل منتظم تحاكي غزوا صينياً.

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