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روسيا تكشف تفاصيل انفجار في قاعدة جوية

من الانفجار
9 أغسطس 2022 18:32

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ذخيرة انفجرت الثلاثاء في قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو من دون أن يسجّل سقوط أي ضحايا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية إن "عدة ذخائر" تابعة لسلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا، مضيفة أن "أي شخص لم يصب نتيجة الانفجار".
وأفاد مسؤولون محليون عن وقوع عدة انفجارات الثلاثاء قرب قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.
وقال مساعد لرئيس القرم الذي عيّنته موسكو عبر تلغرام "يمكنني تأكيد وقوع عدة انفجارات في منطقة نوفوفيودوروفكا. يتم التحقق من ملابساتها".

 

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المصدر: وكالات
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